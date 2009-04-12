Пенсионер решил выжечь в огороде прошлогоднюю траву, а сгорел сарай

80-летний мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу. Ещё несколько дней назад у него была добротная хозяйственная постройка и больше тонны соломы. Сегодня только обугленные столбы.

– Поступил он вначале в реанимационное отделение. Ожоги 3Б, 3А степени, около 30%. То есть, это тяжёлая ожоговая болезнь, – уточнил телеканалу СТВ врач Волковысской центральной районной больницы Игорь ДУБРОВСКИЙ. – После стабилизации показателей гиподинамии, он был переведён в хирургическое отделение.

Сегодня состояние пожилого мужчины тяжёлое. Делать какие – либо прогнозы медики не берутся. И этот случай не единственный. Самовольное выжигание прошлогодней травы в регионе принимает угрожающий характер.

– С начала года в Гродненской области зарегистрировано 222 случая загорания травы и кустарников на площади 238 гектаров. Ежедневно подразделения службы спасения выезжают на тушение таких пожаров, – рассказал телеканалу СТВ начальник Центра пропаганды и обучения УМЧС Гродненской области Игорь САНДУЛЕНКО.

Штрафы более миллиона не пугают поджигателей. Пожары периодически возникают даже в самых глухих местах. Отследить их спасателям и лесникам достаточно сложно. На помощь приходит авиация. Каждый день Гродненскую область патрулирует специальный самолёт-разведчик.

Патрульный самолёт всего за три часа облетает практически всю Гродненскую область. Задача экипажа, отслеживать очаги возгорания. В случае их обнаружения, оповещать наземные службы МЧС и лесничества. В результате использования авиации эффективность борьбы с пожарами в регионе возрастает в несколько раз.

Сегодняшний рейд экипаж считает удачным. Проли более 500 километров, лесных пожаров не обнаружили. Дымят лишь так называемые сельхозпалы. Некоторые хозяйства таким незаконным способом избавляются от прошлогодней соломы. О всех этих фактах доложено наземным службам.

– За эти два дня, которые мы поработали на лесоохране, было обнаружено 10 очагов лесных пожаров. Все эти очаги возникли от сжигания стерли, травы на поле, – рассказал телеканалу СТВ начальник Гродненского авиаотделения «Беллесавиа» МЧС Республики Беларусь Эдуард МАЙОРОВ.

Патрульные самолёты в небе и специальные группы спасателей на земле будут усилено работать весь пожароопасный период. Как показывает опыт прошлых лет, за это время десятки пожаров будут потушены, сотни поджигателей наказаны. Но это не главная цель. Гораздо важнее предупредить возгорания.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.