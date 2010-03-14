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Пенсионер на выборах сорвал с милиционера погон и ударил его по голове

14 марта 2010 17:05
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На избирательном участке в городе Каменске-Уральском Свердловской области пожилой мужчина ударил милиционера по голове и сорвал с одежды сотрудника правоохранительных органов погон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного ГУВД.

По словам собеседника агентства, пенсионер 1934 года рождения пытался вынести с избирательного участка бюллетень. Председатель избирательной комиссии заметил это и обратился к присутствовавшим на участке милиционерам. Когда сержант милиции обратился к пенсионеру с замечанием, пожилой мужчина набросился на него.

После инцидента пенсионер пожаловался на боли в области сердца и был госпитализирован. Нарушитель отказывается общаться со следователями. По факту инцидента проводится служебная проверка. Представитель ГУВД добавил, что «данный факт будет зарегистрирован по статье 318 УК РФ». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

# происшествия

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