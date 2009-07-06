Пенсионер из обреза расстрелял своих односельчан (ФОТО)

Жуткая трагедия произошла в деревне Китин Жлобинского района Гомельской области.

Причина перестрелки – банальная пьяная ссора. Доказать свою правоту один из участников застолья решил при помощи обреза.

– Между ними произошёл конфликт. Один из них получил удар по голове. Обозлившись, побежал в свой сарай. Взял обрез винтовки Второй мировой. Вернулся в дом и произвёл выстрел в своих знакомых, – рассказал старший следователь прокуратуры Жлобинского района Сергей ТАБОЛИЧ.

Оружие времён Второй мировой сработало без осечки. Единственный выстрел стал роковым. Пуля навылет прошла брюшную полость одного из оппонентов. Сорокалетний мужчина скончался в реанимации. Та же пуля ранила ещё одного участника застолья. Сейчас уже на больничной койке он с трудом вспоминает подробности того вечера. Вся компания была мертвецки пьяна.

– Выпивали, смотрели видео. Сосед зашёл, ему тоже налили… Я вышел из спальни. Сашка впереди стоял. Выстрел. Я думал, он мне под ноги стрелял. А Сашка упал, – вспоминает пострадавший Иван БОРАШ.

Во время обыска в сарае пенсионера-стрелка обнаружили целый арсенал. Патроны, охотничье ружьё и обрез довоенного немецкого производства. Однако хранение такого «Эха войны» вряд ли смягчит приговор. Убийство – есть убийство. Правовую оценку происшествию даст суд .

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Жлобинский район. Гомельская область