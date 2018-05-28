Пенсионер 4 дня не мог выбраться из подвала собственного дома на Кабушкина

Новости Беларуси. Упал и не смог выбраться самостоятельно: сотрудники МЧС спасли пенсионера, застрявшего в подвале собственного дома на улице Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Упал и не смог выбраться самостоятельно: сотрудники МЧС спасли пенсионера, застрявшего в подвале собственного дома на улице Кабушкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пропажу мужчины обнаружила его дочь, которая долго не могла ему дозвониться.
Выехавшие на место спасатели оперативно вытащили пострадавшего из плена, в котором он провел четыре дня. Мужчина с травмами и обезвоживанием в больнице.