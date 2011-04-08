Паводок пришел на Витебщину

Большая вода отрезала от большой земли две деревни в Витебской области. Местные жители на работу и в магазин добираются на лодках.

Сегодня деревня Ульянка оказалась отрезанной от большой земли. Местные жители с утра только руками развели — вместо моста водная гладь. Река Улла за ночь поднялась почти на полтора метра. В поселок на работу ни пройти, ни проехать. Разве что доплыть.

Григорий Драп, житель деревни Ульянка:

Личную лодку держу в хозяйстве, потому что с переездом очень туго приходится.

Единственная транспортная артерия, связывавшая деревню Ульянка и городской поселок — железобетонный мост — ушел под воду почти на метр. Теперь добраться с берега на берег можно только на лодке.

В водном плену 77 жителей деревни проведут еще как минимум 2-3 недели. Завтра начнет работать регулярная переправа. Водный путь — самый короткий. В объезд 23 километра. Но власти наладили и дорогу через лес. По ней можно довезти продукты и медикаменты.

Геннадий Анашко, председатель Улльского сельсовета:

Если понадобится, в Бешенковичском РАЙПО закуплена автолавка повышенной проходимости. Мы можем вокруг — это километров 6-7 — в случае необходимости завести туда товары. Пожилых у нас обычно соцработники обслуживают, но можем привезти туда автолавку.

Состояние на реках контролирует и авиация. Сегодня спасатели облетели на вертолете почти всю область. В центре внимания — русло Западной Двины с притоками. Если воздушная разведка выявит угрозу ледяных заторов, понадобятся взрывные работы. Для подстраховки спасатели уже прорабатывают различные сценарии.

Василий Чекан, начальник Витебского областного управления МЧС:

Если поднимется вода ещё на полтора-два метра, то будут подтопления. Но жители все предупреждены об этом — чтобы застраховали имущество. Также будет обеспечена, в случае отселения, сохранность их домов.

Пока от паводка в регионе пострадали только два автомобильных моста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще один затоплен в Лиозненском районе. Там жители небольшой деревни пользуются пешеходным мостиком. Но, как уверяют спасатели, для такой снежной зимы — это минимальные последствия весеннего половодья.