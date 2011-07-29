Пассажиры российского самолета, совершившего аварийную посадку в Минске, утром начали вылетать в Санкт-Петербург

В течение дня улетит большинство. Всего на борту лайнера находились 290 пассажиров. Никто из них не пострадал.

«Боинг» аварийно приземлился у нас этой ночью. Он следовал из Греции в Санкт-Петербург. На высоте 10 тысяч метров пилоты обнаружили неисправность: отказ подачи топлива в правый двигатель самолета. Причины инцидента должна выяснить специальная комиссия. Состояние самолета оценят эксперты, в первую очередь авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Боинг-767» — один из самых популярных дальнемагистральных самолетов как у американских, так и у европейских перевозчиков. За последние 20 лет с лайнерами этой модели произошло только три крупных несчастных случая, повлекших за собой гибель пассажиров. Последний был в апреле 2002 года.