Прямой эфир

Пассажиры российского самолета, совершившего аварийную посадку в Минске, доставлены в Санкт-Петербург

29 июля 2011 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Всего на борту лайнера находились 290 пассажиров. Никто из них не пострадал. Боинг следовал из Греции в Санкт-Петербург. На высоте 10 тысяч метров пилоты обнаружили неисправность: отказ подачи топлива в правый двигатель самолета.

Было принято решение об аварийной посадке в Минске. Причины инцидента должна выяснить специальная комиссия. Состояние Боинга оценят эксперты, в первую очередь авиакомпании «Россия», которой принадлежит воздушное судно. В течение дня в нашем аэропорту инженеры пробно запускали двигатель, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Корнев, начальник службы сервиса РУП «Национальный аэропорт Минск»:
Пассажиры были доставлены в здание аэровокзала, где было произведено оформление багажа и таможенных формальностей, так как это был международный рейс. Пассажиры получили багаж и впоследствии прибывшими Airbus-320 и Airbus-319 вылетели в Санкт-Петербург.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
29 июля 2011 13:03

Двум жителям Молодечно за ложную информацию о минировании вокзалов грозит до 7 лет лишения свободы

29 июля 2011 11:42

Пассажиры российского самолета, совершившего аварийную посадку в Минске, утром начали вылетать в Санкт-Петербург

29 июля 2011 11:32

В Украине вторая за день авария на шахте: в Донецкой области обрушился подъёмный механизм