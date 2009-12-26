Пассажиры A-330 усмирили террориста, пытавшегося взорвать лайнер

На борту самолета, совершавшего рейс из Амстердама в Детройт, пассажир поджег нечто внешне похожее на пиротехническое устройство.

Как сообщили анонимные источники в американских спецслужбах, мужчина поджег взрывное устройство, внешне похожее на пиротехническое приспособление, но взрыва не произошло. Взрывное устройство состояло из «смеси порошка и жидкости», пишет NEWSru.com со ссылкой на АР.

Виновник инцидента был сразу усмирен, и в процессе борьбы несколько пассажиров получили легкие травмы. Террорист также пострадал от своих действий, получив ожоги средней степени тяжести.

Американские и нидерландские СМИ сообщают, что задержанный пассажир является гражданином Нигерии и учится в Лондоне. На допросе он сообщил о своей связи с «Аль-Каидой».

На борту самолета А-330 авиакомпании Delta, выполнявшего рейс 253 из Амстердама в Детройт, находилось 278 пассажиров.