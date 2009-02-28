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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в румынском аэропорту

28 февраля 2009 14:55
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У борта, выполнявшего рейс Кишинев-Тимишоара, при заходе на посадку не раскрылось шасси. И он вынужден был в течение полутора часов кружить над аэропортом, чтобы выработать все топливо. Иначе при посадке топливные баки могли взорваться. За это время взлетно-посадочную полосу обработали специальной пеной, смягчающей трение во время приземления. Самолет совершил жесткую посадку. Его уже ожидали 10 машин скорой помощи и 3 пожарные машины. Находившиеся на борту 47 пассажиров и 4 члена экипажа не пострадали.
# происшествия

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