Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в румынском аэропорту

У борта, выполнявшего рейс Кишинев-Тимишоара, при заходе на посадку не раскрылось шасси. И он вынужден был в течение полутора часов кружить над аэропортом, чтобы выработать все топливо. Иначе при посадке топливные баки могли взорваться. За это время взлетно-посадочную полосу обработали специальной пеной, смягчающей трение во время приземления. Самолет совершил жесткую посадку. Его уже ожидали 10 машин скорой помощи и 3 пожарные машины. Находившиеся на борту 47 пассажиров и 4 члена экипажа не пострадали.