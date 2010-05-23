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Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая: погибли 19 человек, более 70 ранены

23 мая 2010 15:43
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Почти половина вагонов перевернулась. Один буквально сложился пополам. По предварительным данным, к трагедии привел оползень, который повредил железнодорожное полотно.

Поезд следовал из Шанхая в город Гуйлинь.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая

# происшествия # Фотофакт

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