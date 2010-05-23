Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Китая: погибли 19 человек, более 70 ранены

Поезд следовал из Шанхая в город Гуйлинь.
Погодные условия и техническое состояние самолета были в норме. Такие предварительные выводы сделала комиссия по расследованию причин аварии.
Здарэнне адбылося на трасе Мінск-Маладзечна-Нарач.
Уровень в реке Висла достиг рекордной отметки за последние полтора века. И «большая вода» может прорвать земляные валы, которые защищают Варшаву по периметру.
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