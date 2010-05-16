Пассажирский автобус попал в крупное ДТП в Москве: пострадали три человека

На западе Москвы произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и четырех легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Авария произошло около 13:10 16 мая на Бережковской набережной в районе дома номер 24. Почему столкнулись автобус и четыре машины, пока неясно. В результате происшествия пострадали три человека: взрослый и двое детей. Пострадавших детей спасательным вертолетом доставили в детскую больницу №9. Информагентство не уточняет, в каком из транспортных средств ехали пострадавшие.