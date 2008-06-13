Пассажирский автобус "Неоплан" на полном ходу протаранил сразу четыре легковых машины

Авария произошла неподалеку от Могилева у железнодорожного переезда. Машины пропускали проходящий поезд, когда сзади в них врезался автобус. От удара "Неоплан" вынесло далеко на обочину, где он въехал в электростолб. Итог аварии: четверо серьезно пострадавших человек, две разбитые вдребезги машины, повреждения получили и остальные авто. К счастью, в автобусе пассажиров не было. Уже позже водитель "Неоплана", находящийся в сильном подпитии, пояснил, что он попросту не заметил стоящий перед ним транспорт. Теперь ему придется ответить перед судом.