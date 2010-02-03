Пассажир «Рено» погиб на трассе Климовичи-Костюковичи-граница РФ

24-летний водитель «Рено» в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАЗ».

В результате 41-летний пассажир «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает сайт МВД.