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Пассажир «Рено» погиб на трассе Климовичи-Костюковичи-граница РФ

03 февраля 2010 11:08
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24-летний водитель «Рено» в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «МАЗ».

В результате 41-летний пассажир «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает сайт МВД.

# происшествия

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