Пассажир «Рено» погиб на трассе Климовичи-Костюковичи-граница РФ

В результате 41-летний пассажир «Рено» от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает сайт МВД.
Потерпевший помещен в больницу.
Тело человека на автодороге Кирвели-Матыковщина было обнаружено вечером.
1 февраля в поезде Брест – Санкт-Петербург нарядом сопровождения Витебского ОВДТ задержан 42-летний житель города Маардуу (Эстония).
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