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Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне

22 августа 2017 13:11
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Новости Беларуси. На Брестской таможне задержали партию черники, которую везли к нам из Украины. При обследовании выяснилось, что излучение от ягод превышает норму в 4 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне-1

В ней обнаружено и содержание цезия-137 – одного из самых опасных радионуклидов для здоровья человека. Автомобиль с таким грузом вернули обратно в Украину. К тому же, чернику везли без сопроводительных документов. В них были указаны лишь мешки с клюквой и ни слова о радиоактивной ягоде.

# происшествия # Таможня Беларуси # Фотофакт

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