Партию контрабандной итальянской мебели на сумму полмиллиарда рублей изъяли брестские таможенники

Новости Беларуси. Крупную контрабанду изъяли брестские таможенники. Итальянская мебель на полмиллиарда рублей находилась в фуре, которая ехала из Польши через пункт пропуска «Козловичи».

Незаконный груз, а именно столы, тумбы, банкетки, подставки под телевизор, подушки и покрывала нашли в ходе таможенного досмотра. Количество товара превышало заявленное, а часть груза и вовсе не была указана в сопроводительных документах.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятого составила свыше 430 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.