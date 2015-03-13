Прямой эфир

Партию контрабандной итальянской мебели на сумму полмиллиарда рублей изъяли брестские таможенники

13 марта 2015 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупную контрабанду изъяли брестские таможенники. Итальянская мебель на полмиллиарда рублей находилась в фуре, которая ехала из Польши через пункт пропуска «Козловичи».

Незаконный груз, а именно столы, тумбы, банкетки, подставки под телевизор, подушки и покрывала нашли в ходе таможенного досмотра. Количество товара превышало заявленное, а часть груза и вовсе не была указана в сопроводительных документах.

По предварительной оценке, общая стоимость изъятого составила свыше 430 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Контрабанда

Другие новости рубрики

Все новости
Частный вертолет с четырьмя человеками на борту разбился в Кобринском районе
13 марта 2015 06:07

Частный вертолет с четырьмя человеками на борту разбился в Кобринском районе

В минском микрорайоне Малиновка несколько улиц оказались полностью обесточены вечером 12 марта
12 марта 2015 18:00

В минском микрорайоне Малиновка несколько улиц оказались полностью обесточены вечером 12 марта

12 марта в разных районах Минска рухнули два дерева: на машины и на забор
12 марта 2015 17:55

12 марта в разных районах Минска рухнули два дерева: на машины и на забор