Партия метамфетамина из почти 300 доз изъята дома у жителя Могилева

Новости Беларуси. В Могилеве задержана партия метамфетамина – почти 300 доз. Наркотик, стоимость которого на черном рынке около 10 тысяч долларов, изъяли в доме жителя города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

32-летний мужчина хранил сотню свертков общим весом более 60 граммов. Предположительно опасное вещество было доставлено в нашу страну из России. На данный момент возбуждено уголовное дело – за незаконный оборот наркотиков ему может грозить до 7 лет лишения свободы.