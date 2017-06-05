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Партия метамфетамина из почти 300 доз изъята дома у жителя Могилева

05 июня 2017 10:38
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Новости Беларуси. В Могилеве задержана партия метамфетамина – почти 300 доз. Наркотик, стоимость которого на черном рынке около 10 тысяч долларов, изъяли в доме жителя города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия метамфетамина из почти 300 доз изъята дома у жителя Могилева-1

32-летний мужчина хранил сотню свертков общим весом более 60 граммов. Предположительно опасное вещество было доставлено в нашу страну из России. На данный момент возбуждено уголовное дело – за незаконный оборот наркотиков ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

# происшествия # Наркотики

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