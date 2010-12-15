Парламент выразил доверие Сильвио Берлускони, что вызвало массовые беспорядки в Риме

Разгневанные демонстранты жгли автомобили и били окна.

Голосование по вопросу о доверии премьер-министру Италии Сильвио Берлускони 14 декабря спровоцировало акции протеста, которые быстро переросли в массовые беспорядки. С требованиями отставки правительства на улицы Рима вышли до 100 тысяч человек. Полиция безуспешно пыталась установить баррикады вокруг парламента, затем применила слезоточивый газ, разогняя толпу.

Акции протеста прошли в Риме, Палермо, Бари и Турине. Насчитывается около сотни пострадавших — как среди протестовавших, так и со стороны полиции, сообщает ctv.by со ссылкой на ВВС.

Сильвио Берлускони удержался на посту премьера, получив вотум доверия от нижней палаты парламента с перевесом всего в три голоса: в его пользу проголосовали 314 человек, против него было подано 311 голосов.