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Парламент Венгрии принял закон о национализации злополучного алюминиевого завода

12 октября 2010 14:52
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Теперь документ поступит на подпись президенту страны.

Напомним, неделю назад из поврежденного резервуара вылилось около 700 тысяч кубометров ядовитых веществ. Всего за час было затоплено 3 населенных пункта. 8 человек погибли, около 150 получили отравления и химические ожоги. Химикаты, попавших в Дунай 12 октября достигли берегов Сербии. Правда, специалисты уверяют, что пока уровень химикатов в воде низок и находится в пределах допустимых норм. В связи с аварией уже возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Директор венгерского алюминиевого завода взят под стражу.

# Техногенные катастрофы

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