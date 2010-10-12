Парламент Венгрии принял закон о национализации злополучного алюминиевого завода

Теперь документ поступит на подпись президенту страны.

Напомним, неделю назад из поврежденного резервуара вылилось около 700 тысяч кубометров ядовитых веществ. Всего за час было затоплено 3 населенных пункта. 8 человек погибли, около 150 получили отравления и химические ожоги. Химикаты, попавших в Дунай 12 октября достигли берегов Сербии. Правда, специалисты уверяют, что пока уровень химикатов в воде низок и находится в пределах допустимых норм. В связи с аварией уже возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Директор венгерского алюминиевого завода взят под стражу.