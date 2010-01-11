Парень сорвался со здания, пытаясь пролезть к знакомой в общежитие Института культуры

Молодой человек в Минске пытался по стене попасть к знакомой в комнату на четвертом этаже общежития и погиб.

21-летний парень и его товарищ 8 января около 2 часов ночи решили попасть к знакомой в общежитие Института культуры на четвертый этаж по стене здания. Девушка встречала знакомых на балконе. Однако для одного из "скалолазов" восхождение закончилось трагически.

Для того чтобы залезть по стене, по-видимому, молодые люди воспользовались телевизионным кабелем, обрывки которого были обнаружены на земле. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.