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Парень сорвался со здания, пытаясь пролезть к знакомой в общежитие Института культуры

11 января 2010 09:48
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Молодой человек в Минске пытался по стене попасть к знакомой в комнату на четвертом этаже общежития и погиб.

21-летний парень и его товарищ 8 января около 2 часов ночи решили попасть к знакомой в общежитие Института культуры на четвертый этаж по стене здания. Девушка встречала знакомых на балконе. Однако для одного из "скалолазов" восхождение закончилось трагически.

Для того чтобы залезть по стене, по-видимому, молодые люди воспользовались телевизионным кабелем, обрывки которого были обнаружены на земле. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал старший помощник прокурора Минска по правовому обеспечению, информации и общественным связям Сергей Балашев.

# происшествия

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