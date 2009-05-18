Парень из Солигорска бил стекла в торговом центре, двух магазинах и аптеке

Дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство) возбуждено Солигорским РОВД в отношении 18-летнего жителя районного центра.

По сообщению УВД Миноблисполкома, 16 мая в 0.30 на пульт отдела департамента охраны поступил сигнал, сработала сигнализация в торговом центре на улице Железнодорожная, в 0.45 — в магазине и аптеке на улице Заслонова, в 1.45 — в магазине на улице Козлова. На все объекты выезжали следственно-оперативные группы — везде разбиты стекла.

В 2.40 в Солигорский РОВД пришел местный житель 1991 года рождения, который заявил, что все стекла разбил он. Молодой человек задержан, мотив его действий устанавливается.