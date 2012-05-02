Парашютист-экстремал прыгнул с крыши 25-этажного дома в минском микрорайоне Каменная Горка

Новости Беларуси. Минские правоохранители проводят проверку в отношении парашютиста-экстремала. Молодой человек прыгнул с крыши 25-этажного дома в микрорайоне Каменная Горка. Камера друга зафиксировала 13-секундный полет, который, к счастью, завершился благополучным приземлением.

Видеосъемкой, которая попала в Интернет, заинтересовались правоохранители. Если проверка подтвердит виновность прыгуна, а именно мелкое хулиганство, то молодому человеку грозит штраф или административный арест. Также предстоит выяснить как парни беспрепятственно попали на крышу высотки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Мы, конечно, изучали, анализировали видео, которое размещено в Интернете. Что касается правовой оценки, то пока об этом говорить преждевременно. Можно сказать, что это случай для города достаточно неординарный.

На данном этапе обратили внимание на все такие имеющие в Минске высотные дома, чтобы доступ в чердачное помещение, на крыши таких домов в обязательном порядке был ограничен.