Прямой эфир

Парашютист-экстремал прыгнул с крыши 25-этажного дома в минском микрорайоне Каменная Горка

02 мая 2012 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минские правоохранители проводят проверку в отношении парашютиста-экстремала. Молодой человек прыгнул с крыши 25-этажного дома в микрорайоне Каменная Горка. Камера друга зафиксировала 13-секундный полет, который, к счастью, завершился благополучным приземлением.

Видеосъемкой, которая попала в Интернет, заинтересовались правоохранители. Если проверка подтвердит виновность прыгуна, а именно мелкое хулиганство, то молодому человеку грозит  штраф или административный арест. Также предстоит выяснить как парни беспрепятственно попали на крышу высотки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Мы, конечно, изучали, анализировали видео, которое размещено в Интернете. Что касается правовой оценки, то пока об этом говорить преждевременно. Можно сказать, что это случай для города достаточно неординарный.
На данном этапе обратили внимание на все такие имеющие в Минске высотные дома, чтобы доступ в чердачное помещение, на крыши таких домов в обязательном порядке был ограничен.

# происшествия # Видеофакт # Прыжок с парашютом

Другие новости рубрики

Все новости
02 мая 2012 06:58

После посещения Бараком Обамой Кабула боевики атаковали гостиничный комплекс с иностранцами и военную базу

02 мая 2012 06:42

Радикально настроенные движения Германии отметили Первомай столкновениями с полицией

30 апреля 2012 13:09

После засухи на Великобританию обрушились проливные дожди. В 150 районах объявлена угроза наводнения