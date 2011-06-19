Памятник советской армии в Болгарии превратили в памятник Супермену и Санта-Клаусу

Памятник cоветской армии в Софии в Болгарии разукрасили в стиле поп-символов США. На памятнике оставлена подпись «В ногу со временем» на болгарском языке. Бронзовые фигуры советских солдат превратились в различных персонажей - в том числе Супермена, Санта-Клауса, друга Бэтмена - Робина и его противника - Джокера (сам Бэтмен отсутствует), и символа McDonalds’а - Рональда Макдональда. Советский флаг превратился в американский.

Как пишет местное информагентство, «остроумный макияж привлекает стаи иностранных туристов, которые спешат сфотографироваться с ним», сообщает ctv.by. Болгарская полиция классифицировала происшествие как вандализм, хулигана ищут. Муниципалитет Софии осудил действия «художника». Вице-мэр по вопросам безопасности Иван Сотиров сообщил, что ночной злоумышленник был заснят камерой наблюдения и теперь полиция разыскивает его среди профессиональных «граффитистов».

Активисты Болгарской социалистической партии обещают вернуть памятник в его прежнее состояние. 9 сентября возле памятника собираются члены прокоммунистических движений, чтобы отметить годовщину прихода к власти коммунистов в 1944 году.