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Пакистан: В результате атаки американских беспилотников погибли представители власти

18 марта 2011 15:29
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Исламабад требует от американских военных извинений за десятки убитых пакистанцев. По противоречивым данным, до 80 человек погибли в результате авиаударов беспилотных самолетов США.Бомбардировке подвергся племенной район на северо-западе страны. Пакистанские СМИ сообщают, что беспилотники нанесли удар по месту схода старейшин племен и что среди жертв есть старики и дети. Руководство американского контингента утверждает, что погибли только боевики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия

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