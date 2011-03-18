Пакистан: В результате атаки американских беспилотников погибли представители власти

Исламабад требует от американских военных извинений за десятки убитых пакистанцев. По противоречивым данным, до 80 человек погибли в результате авиаударов беспилотных самолетов США.Бомбардировке подвергся племенной район на северо-западе страны. Пакистанские СМИ сообщают, что беспилотники нанесли удар по месту схода старейшин племен и что среди жертв есть старики и дети. Руководство американского контингента утверждает, что погибли только боевики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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