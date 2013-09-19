Пакет, выброшенный из окна многоэтажки, убил 57-летнего дворника

Новости России. Трагедия произошла на днях в Кызыле. Мусорный пакет из окна квартиры умудрилась выбросить молодая женщина. В нём была трёхлитровая банка с жидкостью.

По иронии судьбы пакет упал прямо на голову 57-летнего дворника. Мужчину с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, где спустя несколько часов он скончался.

Пресс-службе тувинской республиканской полиции:

В дежурную часть управления МВД Кызыла была доставлена подозреваемая. Ею оказалась 31-летняя местная жительница, которая является инвалидом. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Прошлой зимой упавший кусок наледи с крыши 12-этажного дома в Минске смертельно травмировал работника местного ЖЭСа. Герасименко 41, третий подъезд. Для 50-летнего мужчины этот адрес стал роковым. Трагедия произошла именно на этом месте. 31 января, четыре часа дня. 3 работника ЖЭСа возвращались с вызова. И трагическая случайность: ледяная глыба упала на одного из них, забрав жизнь (смотрите видео).