Падение произошло из-за обрыва стропы: новые подробности крушения паратрайка в деревне Лошаны

Новости Беларуси. Инцидент с падением паратрайка в небе над Минским районом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском районе упал паратрайк. Пострадал мужчина

В лесу у деревни Лошаны вечером 2 июня упал легкий летательный аппарат. Причины крушения сейчас выясняют специалисты. По предварительной информации падение произошло из-за обрыва стропы. На месте ЧП работали специалисты МЧС. Они и оказали первую помощь пилоту, он отделался незначительной травмой плеча. Паратрайк – аппарат, который можно сравнить с летающим велосипедом.