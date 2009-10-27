Ответственность за взрывы в Багдаде взяли на себя союзники «Аль-Каиды»

Ответственность за воскресный теракт в Багдаде, унесший более 150 жизней, взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак», связанная с «Аль-Каидой». Заявление об этом боевики разместили на сайте, который регулярно публикует подобную информацию.

В воскресенье утром террористы-смертники практически одновременно взорвали два заминированных автобуса в центре иракской столицы. По разным данным, погибли от 155 до 160 человек. Ранены более 500 человек, сообщают власти.

Опубликованное в интернете признание подтвердило, что за терактами стоят боевики-сунниты, которые выступают против шиитского правительства, пришедшего к власти после свержения Саддама Хусейна. Ранее «Исламское государство Ирак» взяло на себя ответственность за августовские теракты в Багдаде, в результате которых погибли 95 человек, но ни тогда, ни сейчас нет возможности подтвердить правдивость заявлений организации.

Американские военные считают, что «Исламское государство Ирак» - это созданное в 2006 году «Аль-Каидой» виртуальное движение, отмечает NEWSru.com. Оно берет на себя ответственность за теракты, чтобы доказать возможность создания в Ираке исламистского государства по образцу режима талибов в Афганистане.