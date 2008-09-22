Прямой эфир

Ответственность за взрыв у отеля "Мариотт" в Исламабаде взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида"

22 сентября 2008 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
По последним данным, в результате субботнего теракта погибли 53 человека. Среди них – посол Чехии в Пакистане.

266 получили ранения. Спасатели все еще разбирают завалы, в надежде обнаружить выживших. Накануне появилась запись с камеры наружного наблюдения. На пленке отчетливо видно, как машина таранит заграждение у въезда в отель. Взрыв последовал не сразу. Сначала террорист в кабине привел в действие "пояс смертника", а через несколько минут машина взлетела на воздух. Местная полиция и спецслужбы ведут расследование самостоятельно и отказались от помощи, которую предлагали США.

В связи со взрывом в отеле "Мариотт", повлекшем многочисленные человеческие жертвы, Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Пакистана, родным и близким погибших.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
22 сентября 2008 07:44

В восточных районах Индии устраняют последствия наводнения

21 сентября 2008 13:29

За минувшие сутки в Беларуси произошло 32 дорожно-транспортных происшествия

19 сентября 2008 16:43

Почти час бывший студент удерживал своих же одногруппников угрожая им оружием