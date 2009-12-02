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Ответственность за подрыв «Невского экспресса» взяли чеченские боевики Доку Умарова

02 декабря 2009 12:00
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Они утверждают, что взрыв организовала специальная диверсионная группа и грозят новыми терактами.

Заявление сепаратистов опубликовано на одном из их сайтов.

Крушение «Невского экспресса» сообщением Москва-Санкт-Петербург произошло 27 ноября. Под локомотивом скорого поезда сработало самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Его мощность была эквивалентна 7 кг тротила. По официальным данным, погибли 26 человек и пострадали более сотни. Всего в поезде находилось около 700 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «терроризм» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

# происшествия # Техногенные катастрофы

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