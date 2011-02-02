Оттепель стала причиной повышения уровня воды в реках Беларуси

Особенно активно она прибывает на Припяти – до 12 сантиметров в сутки. В Житковичском районе Гомельской области уже превышена опасная отметка, что привело к подтоплениям. Однако жители не падают духом – спасатели рядом и держат ситуацию под контролем.

Уровень воды в Припяти уже достиг потенциально опасной отметки в 500 миллиметров, и это при том, что вся река еще скована льдом. Вода продолжает прибывать. За последние сутки на четыре сантиметра.

Без малого 80 лет Наталья Владимировна каждую весну ждет от Припяти сюрпризов. Однако так рано, как в этом году, в феврале, воды у порога еще не было.

В Житковичском районе подтопленными оказались уже пять подворий. Эвакуации пока не требуется. Но к ней здесь всегда готовы: лодка в каждом дворе. Если вода будет прибывать, Наталья Владимировна планирует уехать на большую землю.

Пока в населенных пунктах принимают самые простые меры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Строительство мини-дамб, подсыпка дорог, подвоз досок для настилов.

Сегодня Григорий Александрович не просто председатель сельсовета, но глава местного штаба по ЧС.

Григорий Русый, председатель Вересницкого сельского совета Житковичского района:

Надеюсь, что ситуация не будет как в 99-ом году. А если, как в прошлом году, то переживем.

В случае необходимости придти на помощь готовы и профессиональные спасатели. Всем жителям они уже разъяснили, как правильно себя вести, когда придет большая вода.

Максим Горелов, старший помощник начальника штаба по ликвидации ЧС Житковичского РОЧС:

Мы завершили подворовой обход. Зашли в каждый дом, поговорили с каждым, вручили памятки. Район готов. Будем ждать.

Нынешняя оттепель выбивается из климатической нормы. Синоптики прогнозируют, еще большее потепление. Уровень воды в реках будет подниматься. Но спасатели готовы к любым капризам погоды.