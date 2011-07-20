Отравление белорусских детей в Болгарии. Возможно, виновен вирус

В Болгарии очередной случай отравления белорусских детей. На этот раз сообщение пришло из курортного города Обзор. Там заболели несколько десятков детей, 25 из них — белорусы.

Как сообщили в Минздраве Беларуси, установлено постоянное наблюдение, продолжаются лабораторные исследования для выявления источника инфекции. По результатам будут предприняты необходимые меры безопасности при выезде детей на отдых в Болгарию.

Первая версия медиков — пищевое отравление. Ведь у всех еще на слуху недавнее ЧП с болгарской водой и опять же — с белорусскими детьми. Тут же в Чавдар вызвали экспертов из санэпидемстанции Бургаса. Те взяли пробы продуктов и воды в столовой, осмотрели места проживания детей и взяли у них анализы. В Софийском медцентре, куда были позже отправлены пробы, нам подтвердили, что в них ничего не нашли. В то же время признали: оказывается, именно «чистые» продукты сейчас привозят на экспертизу постоянно. Медики предполагают, что причиной симптомов может быть и вирусная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем.

Элка Петрова, представитель медицинского центра «Булмедика» (София, Болгария) (по телефону):

Все пробы, которые поступили к нам из станции Бургаса, были отрицательными.

Вы знаете, по всему Черноморью такая симптоматика. Везде одно и то же: рвота, тошнота, понос. Просто как вирусная инфекция, у нас сейчас — 35-39 градусов.

Представители турфирмы, отправившей детей в эту поездку, тоже подтвердили результаты исследований. Директор сама вылетала в Болгарию во время инцидента. Привезла целый пакет медицинских заключений. Всё чисто. Так что вопрос, откуда появились симптомы пищевого отравления и вирус ли это, остался открытым.

Оксана Бичун, генеральный директор туристического предприятия:

У каждого ребенка, который приезжает, замечается такая слабость обычно. В Болгарии очень жарко — температура достигает 45 градусов.

Анализы были взяты, они показали отрицательный результат. Никакой инфекции, которая представляла бы опасность для здоровья наших детей, нет.

Сейчас состояние детей удовлетворительное. Всем заболевшим были назначены медицинские препараты, и никого не госпитализировали. Домой эта группа вернется к концу недели. А до конца года в Болгарии планируют побывать еще полторы сотни белорусских детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».