Отношения между Россией и Грузией накаляются

РФ эвакуирует своих граждан из этой страны. Принято решение об отзыве российского посла из Грузии в Москву для консультаций. Такая необходимость возникла в связи с угрозой безопасности сотрудников российских учреждений и членов их семей в Грузии.Первые рейсы самолетов МЧС России запланированы на 29 сентября. МИД страны в связи со сложившейся ситуацией рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию. Напомним, что политический скандал разразился после того, как в 27 сентября там по обвинению в шпионаже и подрывной деятельности были задержаны шесть российских офицеров.