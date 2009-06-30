Отелло по-белорусски

Ранее судимый 46-летний житель д.Лобановка, взяв из кладовой комнаты топор, умышленно нанес 6 ударов топором по голове своего 22-летнего собутыльника и не менее двух ударов получила 26-летняя "возлюбленная".

После чего, думая, что потерпевшие мертвы, злоумышленник сбросил их тела под пол дома, закрыл его и ушел. Однако притворившаяся мертвой девушка смогла выбраться из дома через окно и от соседки вызвала скорую и милицию. Потерпевшие сейчас находятся в отделении хирургии Чериковской центральной районной больницы. Состояние девушки не вызывает опасений для жизни, а молодой человек после операции находится в коме.



Обвиняемый в покушении на убийство задержан, в отношении него прокуратурой Чериковского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.14 ч.1, п.1 ч.2 ст.139 УК РБ. Ведется предварительное расследование, сообщает БеЛТА.