Отец нигерийского террориста несколько месяцев назад предупреждал власти США об увлечении сына экстремизмом

Террорист, который пытался взорвать лайнер А330 в аэропорту Детройта, оказался сыном известного нигерийского банкира.

Причем отец несколько месяцев назад предупреждал власти США об увлечении молодого человека исламским экстремизмом.

Террорист попытался привести в действие взрывное устройство на борту самолёта прибывшего из Амстердама в Детройт. Однако его смогли обезвредить. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

В связи с происшествием, в США ввели четвертый — предпоследний — уровень террористических угроз.