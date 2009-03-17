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Отец немецкого школьника Тима Кретчмера, который застрелил 11 марта 15 человек, пойдет под суд

17 марта 2009 14:53
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По словам представителей прокуратуры, родители знали о проблемах со здоровьем сына. 17-летний юноша увлекался компьютерными играми со стрельбой и насилием, а также регулярно упражнялся в тире. Кроме того, подросток страдал депрессиями и посещал психиатрическую клинику. По мнению полиции, Кретчмер-старший, хранивший дома 15 единиц огнестрельного оружия, не должен был допускать сына к опасному арсеналу. Если это будет доказано, отец убийцы может получить до 5 лет тюрьмы.
# происшествия

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