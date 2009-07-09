Отец и двое детей погибли на пожаре в Витебском районе

Трагедия произошла накануне поздно вечером в деревне Кузнецовка Суражского поселкового совета.

Оставленные без присмотра взрослых, двое мальчиков 2002 и 2004 года рождения играли в комнате. Родители находились на веранде. Через некоторое время глава семьи обнаружил огонь и пошел в помещение, где находились дети. Прибывшие по звонку соседей на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание, однако спасти детей и их отца не удалось. В живых осталась только 38-летняя мать и старшая дочь, которая в этот вечер находилась в гостях.

По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Расследование обстоятельств гибели детей проводит прокуратура Витебского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.