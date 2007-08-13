Отдых за границей становится небезопасным для белорусских туристов

Не успели утихнуть страсти по пропавшим в Карелии девушкам, как уже украинские спасатели занимаются поиском нашего соотечественника, пропавшего в горах Крыма. Минчанин 1982 года рождения, находясь на отдыхе в Гурзуфе, самостоятельно ушел в горы и не возвращается вот уже неделю. К поискам пропавшего привлечен Ялтинский поисковый взвод, задействована техника и 7 альпинистов-спасателей. МЧС Беларуси отслеживает ход работ по поиску пропавшего в Крыму белорусского туриста и поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами.