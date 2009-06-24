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От урагана пострадало 14 населенных пунктов в трех областях

24 июня 2009 06:44
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Непогода хозяйничала в Беларуси накануне вечером.

Больше всего от ливней и штормового ветра пострадали три области – Минская, Брестская и Гомельская.

Удары молний привели к возгоранию семи построек в столичном регионе, в том числе и одного жилого дома. В Марьиной Горке с небес вылилось примерно 28 литров воды на квадратный метр территории. В белорусскую столицу гроза пришла около девяти вечера. За 20 минут выпала пятая часть месячной нормы осадков. А на третьем месте Слуцк. В этом населенном пункте Минской области июньские дожди уже стали рекордными за весь период метеонаблюдений.

Самый сильный ветер был в Брестской области. Порывы до 20 метров в секунду ощутили жители Барановичей и Пружан.

На Гомельщине от ураганного ветра пострадали Лоевский и Калинковичский районы. При этом температура воздуха в регионе была плюс 30.

Всего по республике было обесточено 154 населённых пункта. 70 пока ещё без электричества. Повреждены кровли домов.

Восстановительные работы продолжаются. И сегодня вновь небесная канцелярия обещает грозовые дожди.

# происшествия

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