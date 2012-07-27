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От удара молнии загорелся 7-этажный дом. Пострадали 20 человек, сгорели 18 квартир

27 июля 2012 07:27
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Новости США. В Нью-Йорке молния ударила в 7-этажный жилой дом, вызвав сильный пожар. Пострадали около 20 человек. Некоторые госпитализированы с сильными ожогами.

Инцидент произошел в Бруклине – одном из самых густонаселенных районов города. Пожарные боролись с пламенем более 4 часов. 18 квартир сгорели практически полностью. Но и в те, где огонь удалось относительно быстро потушить, жильцам можно будет возвратиться только после тщательного осмотра специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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