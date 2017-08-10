От удара машину разорвало на части: под Копылем погиб 27-летний мужчина

Новости Беларуси. Жесткая авария в Копыльском районе. На трассе Барановичи-Осиповичи вблизи деревни Дунаево легковое авто выехало на встречную и врезалась в бензовоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жесткая авария в Копыльском районе. На трассе Барановичи-Осиповичи вблизи деревни Дунаево легковое авто выехало на встречную и врезалась в бензовоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
От сильного удара машину буквально разорвало на части. 27-летний водитель погиб. Водитель КамАЗа не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.