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От удара машину разорвало на части: под Копылем погиб 27-летний мужчина

10 августа 2017 14:48
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Новости Беларуси. Жесткая авария в Копыльском районе. На трассе Барановичи-Осиповичи вблизи деревни Дунаево легковое авто выехало на встречную и врезалась в бензовоз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От удара машину разорвало на части: под Копылем погиб 27-летний мужчина-1

От сильного удара машину буквально разорвало на части. 27-летний водитель погиб. Водитель КамАЗа не пострадал. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

От удара машину разорвало на части: под Копылем погиб 27-летний мужчина-3

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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