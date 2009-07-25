От непогоды пострадала и Витебская область

На регион обрушилась гроза и сильный дождь, а порывы ветра достигали 14 метров в секунду.

Больше всех залило Лепельский район. Уровень осадков достиг 27 миллиметров — это почти треть месячной нормы. Стихия оставила без света свыше 60-ти населенных пунктов.

«В Витебской области произошло отключение 11 линий электропередач в 4 районах Витебской области - такие районы, как Глубокский, Толочинский и Сенненский. Энергетики работают по восстановлению энергоснабжения 61 населенного пункта, которые были отключены в результате сильного ливня», - рассказал Леонид Демидов, оперативный дежурный центра оперативного управления МЧС по Витебской области.