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От необычайно сильных для начала декабря морозов в Европе погибли уже более 40 человек

03 декабря 2010 15:22
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В Польше из-за сильных снегопадов значительно затруднено движение всех видов транспорта.

На дорогах – огромные пробки, поезда опаздывают на несколько часов, задерживаются авиарейсы. Снегоуборочная техника не справляется с обильными осадками – за несколько дней в стране выпала месячная норма.

Похожая картина во многих европейских странах. Растет и число жертв. От необычайно сильных для начала декабря морозов погибли уже более 40 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот календарная зима в Италии началась не только интенсивными снегопадами, но и ливнями. В Риме из-за непрерывных дождей разлилась река Тибр. А в провинции Аквила обвалы и оползни заблокировали движение. В самом же городе целый квартал, построенный меньше года назад для тех, кто пострадал от землетрясения, в прямом смысле уходит под воду.

Снегопады в Европе

Снегопады в Европе

Снегопады в Европе

Снегопады в Европе

Снегопады в Европе

# происшествия # Погода # Фотофакт

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