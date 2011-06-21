Прямой эфир

От 500 до 1000 участников беспорядков в Ванкувере могут подвергнуться уголовному преследованию

21 июня 2011 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первые обвинения в хулиганстве и порче частной собственности выдвинуты в отношении участников беспорядков в Ванкувере.

Массовые волнения вспыхнули в городе в минувшую среду после поражения клуба «Ванкувер Кэнакс» в финальном матче на Кубок Стэнли. Напомним, что во время беспорядков пострадало около 150 человек, повреждены более 50 магазинов.

На данный момент расследование продолжается. Уголовному преследованию могут подвергнуться от 500 до 1000 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Авиакатастрофа в Карелии. 22 июня в республике будет объявлен трехдневный траур
21 июня 2011 13:46

Авиакатастрофа в Карелии. 22 июня в республике будет объявлен трехдневный траур

Авиакатастрофа в Карелии: самолет упал на автотрассу в километре от аэропорта, погибли 44 человека
21 июня 2011 11:05

Авиакатастрофа в Карелии: самолет упал на автотрассу в километре от аэропорта, погибли 44 человека

20 июня 2011 18:40

Дрогичинский школьник украл коноплю из школьного гербария