От 500 до 1000 участников беспорядков в Ванкувере могут подвергнуться уголовному преследованию

Первые обвинения в хулиганстве и порче частной собственности выдвинуты в отношении участников беспорядков в Ванкувере.

Массовые волнения вспыхнули в городе в минувшую среду после поражения клуба «Ванкувер Кэнакс» в финальном матче на Кубок Стэнли. Напомним, что во время беспорядков пострадало около 150 человек, повреждены более 50 магазинов.

На данный момент расследование продолжается. Уголовному преследованию могут подвергнуться от 500 до 1000 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».