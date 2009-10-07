Осы атаковали одну из многоэтажек Бреста

За спасением от полосатых насекомых брестчане обратились в ЖЭС, но выселить непрошеных гостей оказалось не так-то просто.

С наступлением холодов осы особо агрессивны. В поисках теплого жилища они поселяются даже в швах жилых домов. В таких гнездах их численность может достигать до 1000 особей.

Одного из жителей дома насекомые едва не отправили на больничную койку – последствиями неравной борьбы с жужжащими соседями стали опухшая нога и аллергическая реакция. Осиный укус может стать даже смертельным – в отличие от пчел они жалят несколько раз подряд.

Ученые утверждают, что необычному подселению насекомых помогла погода, влажное лето и осень подтолкнули ос на строительство гнезд.

- За всю историю не было такого влажного года. Как результат – насекомые на открытом пространстве. Для них желательно, чтобы была хорошая погода, и вот осенью они ударились в строительство гнезд, – рассказал Виктор Демянчик, ученый секретарь Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук.

Еще одна из жительниц пыталась избавиться от насекомых с помощью дихлофоса, но осы вернулись уже на следующий день. После этого люди обратились в местный ЖЭС, но коммунальщики оказались бессильны. Теперь с насекомыми борются спасатели, которые по таким вызовам осенью выезжают ежедневно. Однако эти осы не сдаются.

- Гибнут только те, которые снаружи. Гнездо необходимо изъять, а это не всегда удается, так как оно может быть внутри несущей конструкции внутри здания и располагаться до нескольких метров в глубину, – объясняет Игорь Мельников, начальник службы химической и радиационной защиты Брестского областного управления МЧС.

Теперь жильцы жужжащего дома ждут холодов, которые вгонят ос в спячку. Тогда и люди смогут спать спокойно.