Осуждены бывший гендиректор и главный бухгалтер «Белиты»

Экс-гендиректор фирмы Хасан Семенов был обвинен в том, что, используя служебные полномочия и имея умысел хищения денежных средств «Белиты», по предварительному сговору с главбухом, заключил заведомо фиктивный договор на поставку асфальтобетонной смеси, которая фактически не была поставлена. Таким образом он завладел денежными средствами предприятия. Их признали виновными по ст.428 «Служебная халатность». Обоим назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. При этом суд применил отсрочку исполнения приговора на два года, сообщает БелТА. Приговор суда вступил в законную силу.



В отношении подсудимых не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу. На момент начала судебного процесса они работали на руководящих должностях в других организациях.