Прямой эфир

Оставленный без присмотра ребенок устроил крупный пожар

25 июня 2013 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оставленный без присмотра ребенок устроил крупный пожар. ЧП произошло в Гомельском районе. Когда спасатели прибыли на место, сарай и крыша дома уже вовсю горели.  Ситуацию осложняло то, что постройки были деревянными.

В результате хоз-помещение сгорело полностью, сильно выгорел и дом. Ни шестилетний ребенок, ни его безработный отец не пострадали.

Предварительная версия пожара – детская шалость с огнем. К слову, с начала недели это уже третий подобный случай в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар уничтожил частный дом в переулке Амбулаторном Минска
24 июня 2013 17:48

Пожар уничтожил частный дом в переулке Амбулаторном Минска

5 случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах Минской области
24 июня 2013 14:52

5 случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах Минской области

На предприятии по производству пива в Гомельской области погиб рабочий, отравившись парами углекислого газа
24 июня 2013 13:37

На предприятии по производству пива в Гомельской области погиб рабочий, отравившись парами углекислого газа