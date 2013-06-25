Новости Беларуси. Оставленный без присмотра ребенок устроил крупный пожар. ЧП произошло в Гомельском районе. Когда спасатели прибыли на место, сарай и крыша дома уже вовсю горели. Ситуацию осложняло то, что постройки были деревянными.

В результате хоз-помещение сгорело полностью, сильно выгорел и дом. Ни шестилетний ребенок, ни его безработный отец не пострадали.

Предварительная версия пожара – детская шалость с огнем. К слову, с начала недели это уже третий подобный случай в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.