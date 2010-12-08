Оставив дома трехмесячного ребенка, пара вышла на улицы Минска грабить прохожих

Инцидент произошел в минском микрорайоне Веснянка.

В начале дуэт познакомился с нетрезвым мужчиной, с которым на троих они сообразили три бутылки шампанского.Подсмотрев у собутыльника пин-код банковской карточки, злоумышленники тихонько похитили его пластик, а затем в банкомате сняли три миллиона рублей.

Спустя время женщина с другом внезапно набросились с кулаками на случайную прохожую: мол, показалось, что та как-то не так на кого-то взглянула.Успокоились злоумышленники только тогда, когда забрали у своей жертвы золотое кольцо.Ситуация повторилась, когда опасная парочка встретила другую женщину, которая в результате нападения потеряла сумочку и мобильный телефон, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Логическую точку в этом деле поставили правоохранители, которым удалось установить личности подозреваемых и арестовать.