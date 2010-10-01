Организаторы переворота в Эквадоре потерпели поражение, президент Рафаэль Корреа освобожден

Причиной вооруженных столкновений стал принятый конгрессом Эквадора 29 сентября закон, отменяющий надбавки и льготы государственным служащим, в том числе и военным.

Президент страны Рафаэль Корреа, который более десяти часов насильственно удерживался протестующими полицейскими в госпитале, освобожден. В спецоперации, которая продолжалась около получаса, участвовали около 500 военнослужащих.

Рафаэля Корреа отметил, что «часть демонстрантов была облачена в полицейскую форму, а часть была в гражданской одежде». По мнению Корреа, «среди полицейских были также представители оппозиции, пытавшиеся совершить государственный переворот».

Правительство Эквадора ввело чрезвычайное положение на всей территории страны, пишет БелТА.