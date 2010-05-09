Организатора ролевой игры приговорили к двум годам колонии за гибель участника

В Ульяновске вынесен приговор организатору ролевой игры "Дозор" Максиму Бубнову, по вине которого погиб 22-летний мужчина. Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Бубнову придется выплатить 800 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве компенсации морального ущерба.

По данным следствия, подсудимый проводил игры под названием «Дозор» в период с мая 2007 по май 2009 года. В подобных мероприятиях участвовали 10-12 команд. Игрокам раздавали различные задания, которые они должны были выполнить как можно быстрее. Также организатор раздавал участникам подсказки и наносил пояснительные надписи на разнообразные объекты. Для того, чтобы поиграть в «Дозор», каждая команда должна была заплатить 3,6 тысячи рублей.

В ночь с 11 на 12 апреля 2009 года в ходе игры один из участников выполнял задание на трансформаторной подстанции. В результате он был убит током.

По факту происшествия Максиму Бубнову предъявили обвинения по статьям «причинение смерти по неосторожности» «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает ИТАР-ТАСС.