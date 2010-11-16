Организатор массового убийства на Кубани - депутат и ученый

Тела четырех детей и восьми взрослых были обнаружены 5 ноября в доме станицы Кущевская. Жертвами стали семья местного фермера, в доме которого произошло убийство, семья бизнесмена из Ростова-на-Дону, родственника фермера, а также соседка и ее 14-летний сын, случайно оказавшийся свидетелем преступления. Большинство погибли от ножевых ранений.

По делу об убийстве арестованы пятеро человек, четверо из них в возрасте от 16 до 24 лет. Один из задержанных – 34-летний Сергей Цапок, по версии следствия, является организатором убийства. Он работает охранником частного предприятия и является действующим депутатом районного совета. Как оказалось, Цапок ранее привлекался к административной ответственности и был фигурантом уголовных дел. Как он после этого стал депутатом, не сообщается.

Подозреваемый также является научным сотрудником Ростовского технологического института сервиса и туризма, а в декабре 2009 года защитил диссертацию на степень кандидата социологических наук в Южном федеральном университете. Темой его исследования являются «Социокультурные особенности образа жизни и ценности современного сельского жителя».

В СМИ появилась информация, что убийство произошло на почве противостояния погибших с организованной преступностью, официальная информация не сообщается, сообщает www.ctv.by.