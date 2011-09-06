Опубликованы шокирующие подробности последних минут жизни пассажиров «Булгарии»

Как объяснили эксперты, эти помещения были переделаны арендатором под каюты, чтобы вместить больше пассажиров и, как следствие, заработать больше денег за круиз.
Десять человек из полусотни, находившихся в трюме, успели добежать до единственной винтовой лестницы, ведущей наверх, но далеко не всем удалось добраться до верхней палубы.
Первыми погибли именно пассажиры в трюме. Вода заполняла внутренние помещения очень быстро. Учитывая, что «Булгария» в момент крушения была обесточена, можно представить себе страшную картину того, как люди в кромешной тьме на ощупь пытались выбраться, будучи по пояс в воде.
Больше всего повезло тем, кто находился на шлюпочной и главной палубах - оттуда было поднято 11 и 4 тела соответственно. Иллюминаторы там, в отличие от трюмных, большие и широкие. Пассажиры спасались, прыгая через них в воду. Три человека были найдены в баре-ресторане, пятеро детей - в музыкальном салоне, 23 человека, включая остальных малышей, - в коридоре.
В результате трагедии, произошедшей с пассажирами «Булгарии», погибли 122 человека, в том числе 28 детей. 79 человек были спасены проходящим мимо теплоходом «Арабелла».